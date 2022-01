Sinéad O'Connor trauert um ihren Sohn

Der 17-Jährige habe offenbar Selbstmord begangen. «Möge er in Frieden ruhen und möge niemand seinem Beispiel folgen. Mein Baby, ich liebe dich so sehr», steht zudem in dem Beitrag. Einem weiteren Tweet zufolge sei der Sohn der Sängerin zuvor angeblich in einem Krankenhaus gewesen, wo er unter Beobachtung gestanden habe. Dort sei er aber vor wenigen Tagen verschwunden.