So abergläubisch sind Taylor Swift, Brad Pitt und Co.

Irische Kobolde sollen ein Zeichen für Glück sein, ihr Markenzeichen: Ein Kleeblatt. Auf dieses setzt auch Schauspieler Colin Farrell (47), wenn er einen neuen Dreh zu einem Film startet, denn an diesem Tag zieht er stets seine Glückbringer-Unterhose an. Diese ist mit Kleeblatt-Motiven bedruckt und trägt den Spruch «Das Glück der Iren». Bestimmt hat er diese Unterwäsche auch getragen, als er zum ersten Drehtag seines neuen Films «The Banshees of Inisherin» antrat – für dessen Rolle Farrell kürzlich sogar einen Golden Globe erhielt. Vielleicht ist also doch was dran an seinem Aberglauben?