Jospeh als König der Diebe

Demnächst wird Joseph Baena etwa als Robin Hood im Fernsehen zu sehen sein. Bei der 25-Jahr-Jubiläums-Sendung zu «X-Faktor: Das Unfassbare» – manche erinnern sich möglicherweise noch an die Show, die von übernatürlichen Geschehnissen berichtet und am Ende auflöst, welche tatsächlich passiert sind und welche von den Machern der Show frei erfunden waren – wird Joseph in der Folge «Ehre unter Dieben» in die Rolle des Königs der Diebe schlüpfen.