Nicht nur äusserlich ist Harper Seven anzusehen, dass sie ganz klar die Tochter ihrer Mutter ist – auch was ihre Kleiderwahl angeht, passt sie sich dem Ex-Spice-Girl Victoria immer mehr an. Auf den Fotos sieht man den jüngsten Beckham Sprössling in eine Bluse gehüllt, dazu posiert sie mit dem Handy vor dem Spiegel. Vermutlich stammt die Robe aus dem Schrank von Mama, denn: Auf dem letzten der Instagram-Bilder sehen wir Victoria höchstpersönlich: Darauf trägt sie die exakt gleiche Bluse – der einzige Unterschied: Eine Gesichtsmaske. Die Bilderreihe versieht sie mit der Unterschrift: «Ich weiss nicht, wo sie's her hat!»