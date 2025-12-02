Die Situation bleibt allerdings ernst. In zwei Monaten steht eine weitere MRT-Untersuchung an. Karina gibt zu: «Da zittern wir hundertprozentig. Wie alle anderen Krebspatienten auch. Aber wir hoffen und bleiben positiv.» Rückblickend wird deutlich, dass Gottschalk bereits bei früheren öffentlichen Auftritten unter starken Schmerzen stand. Bei einer Bambi-Verleihung, wo er mit Popstar Cher auftrat, musste er trotz Kritik von Kollegen durchhalten.