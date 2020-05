So bereitet sich Barbara Meier auf die Geburt vor

Bist du schon am Nestbau?

Ich fange langsam an. Ich bin jetzt nicht im Wahn, aber ich merke, dass ich hier und da beginne, das Haus herzurichten. Es ist für mich ja auch eine neue Situation. Ich bin beruflich so viel gereist, dass ich zwar schon immer irgendwo einen Ort hatte, an dem ich wohnte, aber so ein richtiges Zuhause hatte ich, ausser meinem Elternhaus, eigentlich nicht. Das hat sich mit meiner Beziehung zu Klemens und unserer Ehe schon geändert. Aber vor allem jetzt mit Corona, bin ich so viel Daheim und geniesse es richtig, mehrere Tage hintereinander im selben Bett aufzuwachen. Auch darum beginne ich wohl nun, für uns und vor allem das Baby alles schön herzurichten.