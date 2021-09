Sieben Weltmeistertitel holte Michael Schumacher in der Formel 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) und schrieb damit Geschichte. Doch dann, am 29. Dezember 2013, kurz nach 11 Uhr vormittags in den französischen Alpen oberhalb von Méribel, stürzte Michael Schumacher auf der Skipiste und zog sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Seither sah man Michael Schumacher nie mehr in der Öffentlichkeit.