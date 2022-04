So bunt feiern die Stars das Coachella-Festival

Endlich darf wieder gefeiert werden. Am legendären Musikfestival «Coachella» in der Wüste von Palm Springs in Kalifornien traten am Osterwochenende Stars wie Billie Eilish (20), The Weeknd (32) oder Harry Styles (28) auf. Das Festival, das wegen der Pandemie zwei Jahre Pause machen musste, ist der «Place To Be» für alle Festivalfans.