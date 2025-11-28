So denken die Geissens über Fürstin Charlène

Ihre Erzählungen können die beiden Unternehmer durch zahlreiche persönliche Begegnungen mit dem Fürstenpaar bei verschiedenen Veranstaltungen belegen. Ein konkretes Beispiel ist der «Bal de Noël», ein exklusiver Benefiz-Gala-Abend in Monaco. Carmen sass am selben Tisch wie der Autorennfahrer Maximilian Günther (28), als Charlène ein längeres Gespräch mit ihm führte. Die Fürstin hätte echtes Interesse gezeigt und «nahm sich bewusst Zeit für den Austausch», erinnert sich Carmen Geiss.