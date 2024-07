Will er zum First Gentleman aufsteigen, muss Harris einen Sprint hinlegen. Bereits in 101 Tagen wählen die USA. Bis dann soll das Land wissen, wer genau sie ist und was sie will. Einzig «nicht Trump» zu sein, reicht kaum. Mitte August lässt sich Harris in Chicago am Parteikongress zur Kandidatin küren. Bislang regt sich dagegen parteiintern keinerlei Widerstand.