So geschehen aber auch bei den BRIT-Awards anfangs März. Carpenter gab ihre beiden Hits «Espresso» und «Bed Chem» zum Besten. Während «Bed Chem» räkelte sie sich in roter Lingerie und Netzstrumpfhosen auf einem Bett, bevor sie am Ende der Performance vor einem ihrer Tänzer auf die Knie ging – dieser zwinkerte daraufhin in die Kamera.