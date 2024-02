So feiern Heidi Klum und Tom Kaulitz 6-Jahr-Jubiläum

An Geburtstagsparty kennengelernt

Kennengelernt hat Heidi ihren Tom an der Geburtstagsparty vom deutschen Modedesigner Michael Michalsky (57) im Nobelhotel Chateau Marmont am Sunset Boulevard in Los Angeles. Das war am 22. Feburar 2018 – also vor sechs Jahren. Es funkte sofort zwischen dem Model und dem Musiker. Ein gutes Jahre später, am 3. August 2019 gaben sich Klum und Kaulitz auf einer Yacht im Mittelmeer das Ja-Wort.