So feiert Barack Obama seinen 60. Geburtstag

Im Juni 2019 machte Malias jüngere Schwester Sasha ihren Abschluss an der privaten Sidwell-Friends-Schule in Washington D.C. Ihr Studium absolviert sie an der University of Michigan in Ann Arbor. Während der Präsidentschaft hatten Michelle und Barack Obama mit Eheproblemen zu kämpfen, wie er 2020 in einem Interview mit dem «People»-Magazin offenbarte. Heute sei ihre Liebe aber tiefer als jemals zuvor.