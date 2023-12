Was ist deine schönste Weihnachtserinnerung aus deiner Kindheit?

Als es pünktlich zu Weihnachten am 25. Dezember zum ersten Mal im Jahr schneite. Ich erinnere mich auch gerne daran zurück, wie ich an Weihnachten immer mit meinem Bruder um fünf Uhr aufstand, um zu schauen, ob uns das Christkind Geschenke unter den Baum gelegt hat. Als Kind war das immer die grösste Freude und ein emotionaler Moment. Unsere Eltern waren jeweils etwas weniger happy, dass wir sie dann vor lauter Aufregung ebenfalls um fünf Uhr in der Früh geweckt haben. Genau dasselbe erleben Giovanni und ich heute mit unseren Kindern Alissa und Zoe – das ist so schön!