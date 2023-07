So feierte Ariana Grande ihren 30. Geburtstag

Die Arbeit am Film zieht aber auch entsprechende Konsequenzen für Ariana Grande mit, wie sie nun spürte. Denn anstatt eine glamouröse Party zu schmeissen und sich an ihrem grossen Tag von vorne bis hinten verwöhnen zu lassen, feierte die Sängerin ihren 30. Geburtstag vor wenigen Tagen auf dem Filmset. Allerdings schien ihr das nicht so viel auszumachen, wenn man von den Impressionen ausgeht, die die nun 30-Jährige auf ihrem Instagram-Profil teilte – und auf denen sie durchaus glücklich aussieht. Das Team dekorierte für Ariana mit Girlanden und Lichterketten und liess sie so an ihrem grossen Tag hochleben und schnitt ihr zu Ehren ein herziges Video zusammen. «Meine Film-Familie hat mir das süsseste Video der Welt gemacht. Diese ganze Crew. Es ist zu viel. Ich werde nie wieder von hier weggehen», teilte sie in ihrer Story mit. Bei einem Star sehen die Geburtstagsfeiern eben ein wenig anders aus, als bei uns.