Die Musik-Schweiz ist total im Weihnachtsfieber! Pünktlich zum ersten Advent verkündete SRF3-Hitparaden-Moderator Joel Grolimund (33) am Sonntagnachmittag den Hit «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey (55) als neue Nummer 1 der Schweizer Charts. Auf Platz zwei rangiert zeitgleich der Wham!-Klassiker «Last Christmas». So früh wie in diesem Jahr landete noch kein Weihnachtssong an der Spitze der Schweizer Charts.