Seit über 30 Jahren leidet die Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin Olivia Newton-John, 73, an Brustkrebs. Zum ersten Mal wurde die Krankheit im Jahr 1992 entdeckt, Newton-John war damals 44 Jahre alt. Nach einer Behandlung galt sie jahrelang als geheilt, bis der Krebs 2007 mit Metastasen in der Wirbelsäule zurückkehrte. Doch es kam noch schlimmer: Nur ein Jahr später wurde erneut Brustkrebs diagnostiziert und seither lebt Olivia Newton-John mit der Krankheit im Endstadium. Nun gibt sie ein Update und sagt in der US-TV-Sendung «Today», wie es ihr geht.