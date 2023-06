Die Klinik in Hannover habe der Star inzwischen schon wieder verlassen können, heisst es weiter. Ob sie sich neben der Wunde noch weitere Verletzungen zugezogen hat, geht nicht aus dem Statement hervor. Fans, die eine Karte für die anstehenden Konzerte in Köln besitzen, müssen sich aber offenbar keine Sorgen machen: Die nächsten Auftritte sollen wie geplant stattfinden. Beim finalen Auftritt in Hannover hatte es sich ohnehin um den Abschluss der ersten Tour-Hälfte gehandelt, in Köln wird Fischer erst ab dem 25. August spielen.