Wie geht es weiter mit Boris Becker?

Turnschuhe an Mithäftlinge verschenkt

«Bild» hat die letzten Stunden, die Becker im Huntercombe-Gefängnis verbrachte sowie die Rückkehr rekonstruiert. Demnach soll der dreifache Wimbledon-Gewinner am Donnerstag in den frühen Morgenstunden aus seiner Zelle geholt worden sein. Gemäss Recherchen der Zeitung hätte er nur seine persönlichsten Gegenstände, darunter Fotos seiner Liebsten, mitgenommen, seine Kleidung liess er offensichtlich dort. Schon in den Tagen zuvor soll Becker Turnschuhe, Jacke und Mütze an seine Mithäftlinge verschenkt haben. Verabschieden konnte er sich allerdings nicht von ihnen, da die Insassen bis um 10 Uhr in ihren Zellen bleiben müssen.