So geht es Sarah Engels nach der Geburt von Tochter Solea

Sarah Engels, 29, meldet sich nach der Geburt ihrer Tochter Solea Liana, die am 2. Dezember das Licht der Welt erblickte, auf Instagram zurück. In mehreren Storys erklärt die zweifache Mutter aus dem Krankenhaus, dass sie und ihr Ehemann Julian, 28, derzeit im Familienglück schweben: «Wir geniessen die Zeit so extrem. Wir kuscheln ganz viel. Wir sind einfach absolut verliebt.»