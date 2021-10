So hat man die Familie von Steffi Graf, 52, selten gesehen! Eigentlich hält die Tennis-Ikone ihr Familienleben gerne aus der Öffentlichkeit, Bilder von den zwei Kindern hat's in den letzten Jahren selten gegeben. Doch nun postet der Sohn Jaden, 19, ein süsses Familienfoto auf Social Media. Arm in Arm lächeln Mama Steffi, Papa Andre Agassi, 51, Tochter Jaz Elle, 18, und Jaden in seiner Insta-Story in die Kamera!