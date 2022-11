Wie Jennifer Lopez und Ben Affleck wieder zueinander gefunden haben

Dieses Märchen hat doch noch ein Happy End gefunden. Anfang der 2000er Jahre waren Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) wohl DAS Traumpaar Hollywoods. Wer die beiden zusammen sah wusste, dass da ganz grosse Gefühle im Spiel sind. Doch dann kam die Trennung und niemand wusste so recht, wieso. Der Schauspieler und die Sängerin gingen getrennte Wege, konzentrierten sich auf ihre Karrieren, fanden andere Partner und gründeten ihre eigenen Familien. Aber man wurde doch nie den Verdacht los, dass J.Lo und Ben Affleck eigentlich füreinander bestimmt waren. Und so sah es auch das Schicksal. Und so feierten die beiden im Mai 2021 ihr grosses Liebescomeback. Damit hatte wohl keiner gerechnet.