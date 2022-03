Vor ein paar Monaten haben Janni (31) und Peer Kusmagk (46) gemeinsam mit ihren drei Kindern ihr zu Hause in Deutschland verlassen und sind Richtung Mallorca aufgebrochen. Dort hat sich die Familie nach längerer Suche eine Finca gemietet – und ihre Wohnung in Potsdam weit hinter sich gelassen. Der Traum von einem neuen Leben am Meer statt in Deutschland sei über Jahre hinweg gereift. «Seit fünf Jahren reden wir davon, dass wir am Meer leben wollen», so Janni Kusmagk.