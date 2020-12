«Es steht ausser Frage, dass Amal mein Leben komplett verändert hat», sagt der Hollywood-Schönling. Weiter fügt er an: «Es war eine neue Erfahrung für mich, dass alles was sie tat, und überhaupt alles an ihr, unendlich wichtiger war, als alles was ich tue.» Damit meint George auch die Arbeit seiner Frau als Menschenrechtsanwältin. Eigentlich waren Ehe und Familie in Clooneys Lebensplanung nicht vorgesehen, wie er verrät: «Wir hatten zunächst absolut keine grossen Pläne zum Thema Hochzeit und Kinder.»