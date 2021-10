So hat Vanessa von Kobe Bryants Tod erfahren

Ein Assistent habe sie kurz nach dem Absturz, der sich im Januar 2020 ereignete, informiert und gesagt, dass fünf Menschen überlebt hätten, heisst es in dem Bericht weiter. Sie sei davon ausgegangen, dass sich ihre Familie unter den Überlebenden befand. «Ich hielt mein Telefon fest, weil ich versuchte, meinen Mann zurückzurufen, und dann tauchten all diese Benachrichtigungen auf meinem Telefon auf, in denen stand «RIP Kobe, RIP Kobe, RIP Kobe»», so Vanessa Bryant.