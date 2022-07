Die herzigsten Wünsche kommen von Arnies Tochter

Am Samstag (30. Juli) feierte Arnold Schwarzenegger seinen 75. Geburtstag. Um ihrem Vater zu gratulieren, teilte Katherine Schwarzenegger (32) bei Instagram mehrere Fotos aus Kindheitstagen, die sie zusammen mit dem «Terminator»-Star zeigen. «Alles Gute zum Geburtstag Papa!! Wir lieben dich so sehr! Du bist der beste und lustigste Opa und Papa und wir sind alle so glücklich, dich in unserem Leben zu haben!», schrieb die Autorin zu ihren Fotos.