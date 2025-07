So hoch ist Jimi Blue Ochsenknecht verschuldet

Das holt ihn im richtigen Leben denn auch ein. Während die erste Sendung von «Villa der Versuchung» über die Bildschirme flimmerte, wurde er wegen einer nicht bezahlten Rechnung in einem österreichischen Restaurant verhaftet. Der Sohn der deutschen Schauspiellegende Uwe Ochsenknecht (69) wurde am Flughafen abgefangen. Jetzt sitzt Jimi Blue Ochsenknecht in Hamburg in U-Haft und wartet auf eine Auslieferung nach Österreich.