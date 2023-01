So krass mussten sich die Stars für ihre Schauspiel-Rollen verändern

Es wird schon den meisten einmal passiert sein – man schaut sich nichtsahnend einen Film an, sieht die Schauspieler und denkt sich: «Moment mal, irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor.» Und tatsächlich – bei der Person, handelt es sich um den vermuteten Hollywood-Star. Bloss kommt die Person komplett verändert daher, weil sie für die Rolle 20 Kilogramm zunehmen musste oder neu komplett durchtrainiert ist. In der Film-Industrie ist es Gang und Gäbe und vertraglich geregelt, dass Stars krasse Körper-Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um perfekt in ihre Rolle zu passen. Wir zeigen fünf krasse Beispiele.