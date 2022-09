So läuft die Beerdigung heute ab

Es wird ohne Zweifel die Beisetzung des Jahrhunderts: 2000 Menschen nehmen heute in der Westminster Abbey am Abschied von Queen Elizabeth II bei, darunter unzählige Staatsoberhäupter und Royals aus ganz Europa. Dazu kommen eine Million Menschen, die die Feierlichkeiten zumindest am Rande miterleben möchten. Sie werden die Strassen säumen, wenn die beliebte Monarchin nach dem Gottesdienst in London ihre letzte Reise ins 13 Kilometer entfernte Windsor antritt, wo sie beigesetzt wird. Wir haben das Protokoll dieses historischen Tages: