So läuft es in der Beziehung von Jennifer Lopez und Ben Affleck

Die Körpersprache eines glücklichen Paares

Angefangen bei offensichtlichen Gesten wie die Körpernähe zwischen den beiden, analysiert Honigman, dass es sich bei Ben Affleck und Jennifer Lopez um ein Pärchen handelt, dass sich wohl miteinander fühle. «Ben hat den Arm um die Schultern seiner Frau gelegt und drückt sie eng an sich, was ein Zeichen von Intimität ist. Sie fühlen sich in der körperlichen Anwesenheit des anderen sichtlich wohl. Während sie sich unterhalten, schauen sie sich gegenseitig ins Gesicht, was ebenfalls ein Zeichen von Nähe ist. Dieses Paar ist es gewohnt, viele Stunden des Tages den Raum des anderen zu teilen, und es ist ganz natürlich, dass sie sich umarmen.»