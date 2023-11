«Es weckt mich jeden Morgen auf»

Das farbenfrohe Gemälde «Jenna, Friday Night in Brooklyn» fällt in der Residenz als Erstes auf. Aliza Nisenbaum wuchs in Mexiko als Tochter eines jüdischen Russen und einer skandinavisch-amerikanischen Mutter auf. Ihr Porträt einer Salsa-Tänzerin «weckt mich jeden Morgen auf», sagt Miller. Und erinnert ihn an den «unverzichtbaren Beitrag der Einwanderer zum Gefüge der USA». Am Abend unseres Treffens hat er 120 Gäste dazu eingeladen, durch seine Residenz zu spazieren und sich seine Kunstwerke anzusehen.