So wurde sie berühmt

Brigitte Bardot erlangte mit Anfang 20 durch den Film «Und ewig lockt das Weib» Weltruhm, wurde zum Sexsymbol der 1950er-Jahre – und kehrte dem Kino später den Rücken, um sich ganz dem Tierschutz zu widmen. Politisch eckte sie immer wieder an. «Auch wenn man in 91 Jahren nicht immer nur Gutes macht», sagt Mast. «Aber Bardot war in erster Linie Tierschützerin. Und die Menschen hier dankten ihr vor allem für das, was sie für die Tiere getan hat.»