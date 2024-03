DuVal ist nicht die einzige, die durch ihr Aussehen beziehungsweise ihre Ähnlichkeit mit einem Star abräumt. Eines der erfolgreichsten Lookalikes ist Heidi Agan. Die Britin sieht nämlich ziemlich genau aus wie Prinzessin Kate (42). 2011 arbeitete sie als Kellnerin, als vielen Gästen auffiel, dass man sie glatt mit der damaligen Verlobten von Prinz William verwechseln könnte. So sendete sie einige Headshots an Agenturen – und konnte kurze Zeit später ihren Job in der Gastronomie an den Nagel hängen. Heute ist Heidi hauptberuflich Prinzessin. Also fast. Denn ihren Lebensunterhalt verdient sie inzwischen rein mit ihrer Ähnlichkeit zur dreifachen Mutter. Regelmässig wird sie für Events gebucht, tritt in TV-Shows auf und ist in Magazinen abgebildet.