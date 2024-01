So lukrativ ist es, in der Jury von «Let's dance» zu sitzen

Für solche Beträge würden jedoch die Jury-Mitglieder am Morgen wohl nicht einmal aufstehen, denn wie «Bild» wissen will, erhalten die drei pro Staffel «Let's dance» inzwischen eine siebenstellige Summe – sprich, ein Gehalt in Millionenhöhe. Mit einer Aussicht auf einen festen Sitz am Jury-Pult für mindestens die nächsten vier Jahre kommt da einiges zusammen. Man muss allerdings auch einräumen, dass Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González stark mitverantwortlich sind für den grossen Erfolg der beliebten Tanzsendung. Aber was meint ihr, ist ihr Lohn gerechtfertigt?