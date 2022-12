Beinahe ironische Liederwahl

Ein Video auf dem Instagram-Kanal des Models zeigt, wie die 28-Jährige Ronaldo mit den Kindern nach draussen führt und ihm dort den Luxusschlitten, der mit einer übergrossen, roten Schleife geschmückt ist, übergibt. Cristiano scheint sich über dieses XXL-Geschenk zu freuen; im Video sieht man CR7 jedenfalls lächeln. Das Video dieser kostbaren Bescherung wurde mit dem Weihnachtssong von Mariah Carey (52) unterlegt. Dabei scheint die Fussballer-Familie den Songtext ganz zu überhören: Denn während sich. Mariah Carey im Song «All I Want for Christmas is You» nichts aus Geschenken macht, sich nicht einmal weisse Weihnachten wünscht, wimmelt es in Ronaldos Villa nur so von materiellen Gaben.