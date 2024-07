Kamala Harris (59), die Vizepräsidentin der USA, hat zusammen mit ihrem Ehemann, dem Rechtsanwalt Doug Emhoff, 2021 ein neues Zuhause in der US-Hauptstadt Washington, D.C. bezogen. Das Paar lebte zuvor in einem noblen Anwesen in Los Angeles, doch ihre neue Bleibe steht dem in nichts nach.