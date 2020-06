«Es war eine Herausforderung»

So meisterten Bastian und Ana den Lockdown mit den Kids

Als ehemalige Spitzensportler lieben sie es besonders, sich im Freien zu bewegen. Während des Corona-Lockdowns spielte sich das Leben aber hauptsächlich in den eigenen vier Wänden ab. In einem Interview verraten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, dass es für sie in den letzten Wochen nicht einfach war, ihre Kinder bei Laune zu halten.