So mysteriös waren die Todesumstände von Hardy Krüger sr.

Doch sein Vater schien ein Problem mit der Situation zu haben. Krüger jr. erhielt einen Brief von seinem Vater, der ihn schwer traf. Darin warf er ihm vor, man hätte ihn innerhalb der Familie zu dem Thema fragen müssen. Besonders unter die Haut sei der letzte Satz seines Vaters gegangen: «Und jetzt wird es still.» Und so sollte es auch kommen – es waren die letzten Worte, die sein Vater an ihn richten würde. Der Kontakt riss vollständig ab.