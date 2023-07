So offen spricht Tom Holland selten über seine Liebe zu Zendaya

Umso mehr überraschte der «Uncharted»-Star nun im Podcast «Smartless», moderiert von Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett, als er ganz offen über seine Beziehung sprach und erklärte, wieso diese so gut funktioniere. «Ich habe grosses Glück, jemanden wie Zendaya in meinem Leben zu haben. Es ist interessant, mit jemandem eine romantische Beziehung zu führen, der im selben Boot sitzt, wie du» sagt Tom Holland. Dadurch könne man die gleichen Erfahrungen miteinander teilen und erlebe die selben Dinge. «Das ist Gold wert», sagt der Brite.