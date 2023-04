Mega-Hochzeit in Südfrankreich für Sofia Richie und Elliot Grainge

Drei Roben von Chanel

Gleich drei massgeschneiderte Brautkleider hat sich Sofia Richie beim Modehaus Chanel ausgesucht. Eines für das Probeessen am Freitagabend, eines für die Zeremonie am Samstag und eines für die Party danach. Zur Zeremonie schritt Richie an der Seite ihres Vaters Lionel in einem bodenlangen Kleid mit Schleppe und Neckholderkragen, der Stoff mit viel Spitze und Perlen aufgearbeitet. Die Haare trug die Braut in einem strengen Dutt, auch ein langer Schleier durfte nicht fehlen.