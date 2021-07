So reagieren Fans und Freunde auf Lombardis Rückzug

Dass Pietro Lombardi so offen mit seinen Schwierigkeiten umgeht, sorgt bei seinen Fans, Wegbegleitern und Freunden für viel Zuspruch. Sänger Giovanni Zarrella etwa bietet seinem Kollegen Hilfe an: «Wir sind da für dich.» Auch RTL-Moderatorin Frauke Ludowig meldet sich in den Kommentaren zu Wort. «Nimm dir alle Zeit der Welt», rät sie Pietro. DJ Jan Leyk ist von den ehrlichen Worten tief beeindruckt. «Das zeigt wahre Stärke», schreibt er. «Ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass genau dieser Prozess dich viel weiter bringt und du nur so wirklich zu dir selbst finden wirst. Du kannst immer meine Nummer wählen.»