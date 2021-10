So reagiert Silbereisen auf Helenes Schwangerschaft

Als die Schwangerschaft von Helene Fischer, 37, bekannt wurde, zeigte sich die Schlagersängerin nebst der riesigen Vorfreude auf ihr Babyglück mit Thomas Seitel, 36, zugleich auch enttäuscht. Das Paar hätte gerne noch etwas länger gewartet, bis die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangt, wie sie später in einem Instagram-Post bekannt gibt. Besonders traurig war Helene Fischer darüber, dass die Info von Personen aus ihrem nahen Umfeld an die Medien weitergereicht wurde.