So reich ist Schlagerkönigin Helene Fischer

Laut deutschen Medien beläuft sich ihr Vermögen auf beachtliche 35 Millionen Euro – eine Summe, die über zwei Jahrzehnte im Rampenlicht widerspiegelt. Jährlich nimmt die Sängerin rund 10 Millionen Euro ein. Den Löwenanteil generiert sie mit Live-Auftritten: Über 700'000 Fans strömen zu ihren Konzerten während ihrer Stadion-Tournee 2023/24, pro Show verdient sie etwa 3,2 Millionen Euro brutto. Hinzu kommen Gagen für TV-Events – zwischen 250'000 und 300'000 Euro – sowie lukrative Werbepartnerschaften mit VW, Douglas, L'Oréal, Tchibo und Meggle. Diese Kombination macht sie zur finanziell erfolgreichsten Schlagersängerin Deutschlands.