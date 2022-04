So reich sind die Eltern von Beckhams zukünftiger Frau

Eine Hochzeit, die scheinbar allen Gästen im Gedächtnis verankert bleiben soll und bei der es sich alle so richtig gut gehen lassen können. Die kommende Hochzeit am 9. April von Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) vermittelt zumindest diesen Eindruck, wenn man weiss, dass das zukünftige Ehepaar ganze 3 Millionen Pfund (etwa 3,6 Millionen Schweizer Franken) in die Zeremonie steckt, wie die britische Zeitschrift «Daily Mail» berichtet. Die immensen Kosten überraschen ein wenig, denn erst im Februar 2022 verrieten Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in einem Interview mit dem Magazin «GQ», dass sie sich eine kleine, eher intime Feier wünschen.