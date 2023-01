Der Schock bei Sarah Ferguson (63) sitzt tief. Am 12. Januar 2023 verstarb ihre enge Freundin Lisa Marie Presley im Alter von nur gerade 54 Jahren an Herzversagen und hinterlässt die 14-jährigen Zwillingen Finley und Harper, sowie ihre 33-jährige Tochter Riley Keough. Fergie und die Tochter des King of Rock n' Roll Elvis Presley waren seit Jahren eng befreundet – nun muss die Ex-Frau von Prinz Andrew (62) Abschied nehmen. Mit aussergewöhnlich persönlichen Zeilen wendet sie sich auf Instagram an ihre «Sissy», also an ihr «Schwesterchen».