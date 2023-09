So schön gratulierte Pierce Brosnan seiner Frau zum 60. Geburtstag

Sie feierten kürzlich ihren 22. Hochzeitstag

Pierce und Keely Shaye Brosnan zeigen in den sozialen Medien immer wieder, wie verliebt sie nach all den Jahren noch sind. Erst vor wenigen Wochen hatten sie ein weiteres Jubiläum zu feiern: ihren 22. Hochzeitstag. Dazu teilte die US–amerikanische Journalistin, Autorin und Schauspielerin auf Instagram eine kleine Fotoreihe von ihrer Traumhochzeit im April 2001. «Danke, dass du immer bereits bist für dieses Abenteuer namens Leben», schrieb Keely dazu und verwies auch auf das Datum des 4. August 1994 – offenbar das Jahr, in dem sie sich kennengelernt hatten.