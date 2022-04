So schön heirateten Pierce Brosnan und Ehefrau Keely

«An diesem Tag vor 28 Jahren, dem 8.4., haben wir uns in Cabo San Lucas, Mexico, kennengelernt», kommentiert Brosnan die Fotoreihe. «Und haben drei Jahre später, am 4.8., im Ashford Castle in Irland geheiratet.» Weiter schreibt Brosnan: «4884 ... meine Liebe für immer, du hast mein Leben zu einem voller Freude und Glück gemacht, das Licht meines Lebens.»