So schön war Birgit Schrowanges Hochzeit

Fans von Starmoderatorin Birgit Schrowange (65) durften sich am 2. August freuen: Wie «Bunte» exklusiv berichtete, hat die 65-Jährige am 16. Juli ihre grosse Liebe, den Schweizer Frank Spothelfer (57) geheiratet. Auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 2 gab sich das Paar im Mittelmeer das Ja-Wort. «Wir hatten auch über eine Riesenparty auf Mallorca nachgedacht, haben uns dann aber entschieden, dass wir es nur im kleinsten Kreis stattfinden lassen wollten. Ganz intim und so, dass wir jeden Moment für uns festhalten können. Unsere Kinder – mein Sohn Laurin und Franks Töchter Vanessa und Daniela – sind alle erwachsen. Sie haben sich hier auf dieser Reise erstmals alle näher kennengelernt und sich sofort gut verstanden», verriet die Fernseh-Beauty im «Bunte»-Interview. Und nun teilt sie auch erstmal Fotos ihrer Traumhochzeit!