So schwer verletzte sich Daniel Craig bei den «James Bond»-Dreharbeiten

2008 kam «Ein Quantum Trost» in die Kinos. Während der Dreharbeiten erlitt Craig eine Schnittwunde im Gesicht. Er verletzte sich zudem so schwer am Finger, dass er ins Krankenhaus musste. Bei der Promo-Tour für den Film trug Craig ausserdem nach einer Schulter-OP eine Schlinge um seinen rechten Arm. Dem «Telegraph» sagte er, es sei eine alte Verletzung, die sich durch die «Bond»-Filme «wahrscheinlich verschlimmert» habe. In einem «GQ»-Interview verriet er 2020, dass er am Set gegen eine Wand geflogen war. Er sei «nervös» gewesen und habe übertrieben.