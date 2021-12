Das Model Ireland Baldwin, 26, bricht ihr Schweigen. Im Interview mit dem ProSieben-Format «red» (wird am 9. Dezember ab 22:35 Uhr ausgestrahlt) spricht die Tochter von Kim Basinger, 68, und Alec Baldwin, 63, erstmals detailliert über den derzeitigen Gemütszustand ihres Vaters, der sie vor Kurzem in Portland besuchte. «Er ist nicht er selbst», erzählt Ireland, «es tut unglaublich weh, den eigenen Vater so verletzt zu sehen.»